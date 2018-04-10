10 апреля 2018

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Азербайджанский бренд MEEAMEE - Этностиль в одежде <span class="color_red">- ФОТО</span>

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6 способов наслаждаться жизнью - ФОТО

10 апреля 2018 10:36

Азербайджанский бренд MEEAMEE - Этностиль в одежде - ФОТО

С каждым днем мы все больше погружаемся в мир высокой моды - дизайнерской эксклюзивной одежды, хотим выглядеть уникально и неповторимо. На помощь в этой непростой задаче нам спешат лучшие дизайнеры мира, которые создают тренды. В последние годы азербайджанские дизайнеры также начали приятно удивлять и вливаться в поток мировой моды, оставляя свой отпечаток. 

Одним из модных открытий этого года стал бренд MEEAMEE, созданный молодым талантливым дизайнером Мединой Заловой, которая имеет свой уникальный почерк и выделяется изысканным вкусом. Дизайнер отличается своей стилистической оригинальностью в сочетании с национальными орнаментами своих творений. 

Этническая коллекция MEEAMEE - это совсем другая мода, овеянная востоком и национальным колоритом: стиль, который привлекает своей таинственностью, загадочностью и необыкновенным шармом. Все модели являются ручной работой и эксклюзивны. Медина Залова посредством этой коллекции продвигает национальную культуру в массы.

Lady.Day.Az представляет фотосессию новой коллекции бренда, в которой приняла участие популярная азербайджанская певица Рилая. Съемку провел известный фешн-фотограф Руслан Набиев.

  

  

  

  

  

Нигяр Гасымова


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