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10 апреля 2018 10:00

10 самых модных аксессуаров наступающего лета - ФОТО

Тонкие графичные очки сестер Хадид - давно не откровение и не единственный модный аксессуар весенне-летнего сезона. "Кошечек" можно заменить на светлую овальную оправу: пастельные тона все так же в тренде. Сумки - чем меньше, тем лучше. Выбрать есть из чего: плетеные, "мешки", с бахромой. Моднее жемчужных аксессуаров в этом сезоне будут только асимметричные жемчужные аксессуары. Желательно подвески. Чтобы почувствовать себя в отпуске уже сейчас, обратите внимание на широкополые соломенные шляпы. Гигантский головной убор Jacquemus стал главной вещью летней коллекции La Bomba. Для лета не на побережье, а в городе подойдет романтичный пасторальный вариант с черной лентой и небрежными краями или яркая повязка в духе Лулу де ла Фалез. И последний штрих - подчеркнуть талию.

  

  

  

  

  

bazaar.ru


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