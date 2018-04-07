8 юбок на все времена, которые сделают из тебя принцессу - ФОТО

Ты можешь выбрать всегда актуальную косуху или объёмный свитер, но эти фасоны юбок все равно помогут создать сказочный и максимально женственный образ.

Кружевная юбка

Кружевная юбка - нежная, нарядная и невероятно женственная, даже в сочетании с классической белой рубашкой, ты будешь выглядеть празднично!

Юбка в стиле new look

Второе название широкой юбки в стиле изящных 1950-х годов - солнце. И этот фасон действительно творит чудеса, визуально делая талию тонкой, как и щиколотки. Юбку-солнце лучше носить с классическими топами.

Юбка-плиссе

Самый простой способ быть легкой и воздушной, как сказочная фея - надеть плиссированную юбку. Современный модельный ряд таких юбок подразумевает даже фасоны, как на фото.

Юбка в пол

Яркая юбка в пол из струящейся ткани поможет почувствовать себя романтичной девушкой словно из прошлого века, даже если ты наденешь ее с черной кожаной курткой.

Полупрозрачная юбка

Юбки из прозрачной ткани с подкладкой сейчас находятся на волне популярности. Они несут в себе тайну и придают образу женственности.

Юбка-пачка

Самая женственная юбка - безусловно, юбка-пачка, которую весной 2018 можно носить в самых разных сочетаниях. Чем контрастнее вещь - тем лучше.

Юбка с воланами

Юбка с романтическими воланами, которые сейчас на гребне моды, тоже придаст романтики и сказочности твоему образу.

Юбка из фатина

Джинсы и футболка еще никогда не были так женственны, как в сочетании с асимметричной юбкой из прозрачного фатина.

edinstvennaya.ua