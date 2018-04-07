8 юбок на все времена, которые сделают из тебя принцессу - ФОТО

Ты можешь выбрать всегда актуальную косуху или объёмный свитер, но эти фасоны юбок все равно помогут создать сказочный и максимально женственный образ.
Кружевная юбка
Кружевная юбка - нежная, нарядная и невероятно женственная, даже в сочетании с классической белой рубашкой, ты будешь выглядеть празднично!
Юбка в стиле new look
Второе название широкой юбки в стиле изящных 1950-х годов - солнце. И этот фасон действительно творит чудеса, визуально делая талию тонкой, как и щиколотки. Юбку-солнце лучше носить с классическими топами.
Юбка-плиссе
Самый простой способ быть легкой и воздушной, как сказочная фея - надеть плиссированную юбку. Современный модельный ряд таких юбок подразумевает даже фасоны, как на фото.
Юбка в пол
Яркая юбка в пол из струящейся ткани поможет почувствовать себя романтичной девушкой словно из прошлого века, даже если ты наденешь ее с черной кожаной курткой.
Полупрозрачная юбка
Юбки из прозрачной ткани с подкладкой сейчас находятся на волне популярности. Они несут в себе тайну и придают образу женственности.
Юбка-пачка
Самая женственная юбка - безусловно, юбка-пачка, которую весной 2018 можно носить в самых разных сочетаниях. Чем контрастнее вещь - тем лучше.
Юбка с воланами
Юбка с романтическими воланами, которые сейчас на гребне моды, тоже придаст романтики и сказочности твоему образу.
Юбка из фатина
Джинсы и футболка еще никогда не были так женственны, как в сочетании с асимметричной юбкой из прозрачного фатина.
edinstvennaya.ua