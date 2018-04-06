Культовые сумки, названные в честь известных женщин - ФОТО

Люксовые бренды часто именуют свои модели сумок в честь популярных женщин, ожидая снискать такую же славу, а может, из-за искреннего восхищения своими музами. Вспоминаем сумки, ставшие культовыми во многом благодаря своим именам. От Birkin и Kelly авторства Hermès до Lady Dior - история помнит не один пример, когда Дома моды называли сумки в честь своих знаменитых клиенток, тем самым обеспечивая аксессуарам оглушительный успех и статус культовых.

Некоторые из них, впрочем, получали свои знаковые имена постфактум: так, сумка Kelly, на протяжении двадцати лет известная просто как Sac à Dépêches, была переименована в честь принцессы Монако Грейс Келли в 1956 году. Принцесса использовала аксессуар, чтобы прикрыть беременный живот. В 1996 году Dior дал своей сумке под названием Chouchou новое имя - Lady Dior. Это случилось после того, как Бернадетт Ширак вручила принцессе Диане сумку в качестве памятного подарка. Леди Ди с новым аксессуаром практически не расставалась.

Есть примеры и более прямого взаимодействия: по легенде, однажды в 1981 году Джейн Биркин и креативный директор Hermès Жан-Луи Дюма оказались соседями по самолету и за время полета придумали для модного Дома новую сумку - назвали ее, как можно догадаться, Birkin. В музы Дома моды выбирают девушек, которые не обязательно связаны с маркой непосредственно. Например, Salvatore Ferragamo в 2009 году выпустил модель Sofia в честь легендарной актрисы Софи Лорен.

У британцев Mulberry есть целая линейка сумок, названных в честь it girls нашего времени. Главные хиты: Alexa, посвященная телеведущей Алексе Чанг, Del Rey - певице Лане Дель Рей и Cara - в честь модели Кары Делевинь. Марка Coach решила пойти еще дальше и предложила Селене Гомес поучаствовать в создании дизайна сумки, которая впоследствии получила имя Selena Grace. Эти и многие другие примеры - в нашей подборке культовых сумок.

vogue.ru