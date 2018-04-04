5 модных ошибок, которые нужно избегать

Все мы люди и ежедневно совершаем ошибки. Также это касается и модных нарядов, которые мы надеваем ежедневно. Модные ошибки допустить очень легко, если не знать основных правил подбора базового гардероба. Мы решили перечислить самые популярные модные ошибки, которые допускают женщины всех возрастов.

Надеваете все цвета радуги

Запомните, в образе должно быть максимум три цвета. Стилисты предлагают миксовать приближенные оттенки, но никак не яркие и насыщенные цвета в одежде. Если вы не знаете что надеть в таком случае, тогда присмотритесь к нарядам из пастельных оттенков.

Надеваете вещи с блестками и стразами

Если вы решили сделать яркий акцент в образе в виде блесток или страз, тогда лучше всего делайте его на одной вещи. Например, на стильной кофточке или на яркой сумочке. Нельзя сочетать блестящие туфли с платьем из страз.

Покупаете маленькие вещи

Отправляясь на шопинг, всегда покупайте вещи, которые вам по размеру. Слишком маленькие вещи, во-первых, не налезут на вас, а если и такое случится, что вы смогли надеть, тогда вы будете выглядеть очень нелепо. Во-вторых, маленькие вещи чаще всего пылятся в гардеробе и занимают только место.

Покупаете по скидкам

Многие женщины, заходя в магазин, сразу же набрасываются на скидочные товары и покупают абсолютно безвкусные вещи (главное, что по скидке). Такое наплевательство в выборе одежды чревато серьезными последствиями - вы можете погубить свой индивидуальный стиль.

Покупаете одежду, в которой не комфортно

Если вы хотите выглядеть хорошо, тогда вам нужно чувствовать себя уверенно. Стилисты рекомендуют подбирать одежду, которая соответствует вашему стилю. Если вещь вызывает дискомфорт - подберите такую вещь, которая будет комфортна в первую очередь вам.

Ivona.bigmir.net