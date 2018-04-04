Красиво и тепло - 19 многослойных образов на весну - ФОТО

Многослойность - тот модный прием, который не покинет список трендов, кажется, никогда. Во-первых, это красиво, когда совершенно разные по стилю, расцветке и орнаменту вещи миксуются между собой. Во-вторых, многослойный образ - это удобно: его всегда можно трансформировать в более нарядный, теплый или легкий. Единственный его минус: требует некоторой практики. Но это поправимо. В нашем обзоре - многослойные образы с улиц Сеула, Токио, Парижа и Нью-Йорка, которые стоит повторить этой весной.

Сегодня многослойность - это не история про образы с большим количеством вещей. Теперь это больше игра с объемами, фактурами, принтами и формами.

Хоть сегодня мода и стремится к постоянному mix & match, сочетаний вроде "юбка плюс брюки" на улицах все меньше. Фэшн-инсайдеры делают ставки на элегантные варианты, усложняя привычные и классические сочетания, такие как "юбка плюс жакет".

В холодное время года в приоритете сочетания разных предметов верхней одежды: например, джинсового тренча и пальто, накинутого на плечи.

Еще один тренд в рамках многослойных образов - шарфы, которые модно носить поверх пальто, свитеров, жакетов и тренчей. Так привычный предмет гардероба играет новыми красками.

Стоит взять на заметку и необычные сочетания. Например, вещи совершенно противоположных стилей: повседневные джинсовые куртки плюс роскошные меховые жилетки или женственные платья в стиле 1970-х и спортивные полоски





Удивительно, но факт: многослойность распространилась и на аксессуары. Комбинировать несколько сумок вместе - да, украшать сумки шарфами - конечно, и забудьте модные правила о несочетаемом серебре и золоте - сегодня можно все.

Тем более что многослойность модно выставлять напоказ. Носите куртки, пиджаки, рубашки, слегка приспустив с плеч или даже просто держа в руках.

Elle.ru