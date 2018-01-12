7 пар обуви, которые должны быть у каждой женщины - ФОТО

Важное правило любой модницы - обуви не бывает много. Некоторые готовы покупать несколько пар одинаковых туфель в разной расцветке, если они идеально сидят на ноге. Да, для того, чтобы ты выглядела в ней гармонично, обувь непременно должна быть удобной. Но чтобы приобретения не были хаотичными, а шкаф все-таки закрылся, перед тем как идти в магазин, сверься с нашим списком. Мы подскажем 7 моделей, которые тебе точно пригодятся в жизни.

Сандали

С плетением или без, сандалии - это идеальная обувь для лета, и это факт. Иногда нам кажется, что ни один модный сезон не проходит без очередного тренда на разные виды сандалий. Такую обувь можно смело одевать как под легкое платье, так и под брюки.

Балетки

Одна из самых удобных пар обувь - балетки. Это универсальная и элегантная обувь на все случаи жизни. Их можно надеть с юбкой, брюками, кюлотами или платьем. Они подойдут как высоким, так и низеньким девушкам.

Лодочки

В офис, на свидание, вечеринку, модный показ - лодочки помогут выглядеть превосходно в любом месте и в любой ситуации. Обычные джинсы в аккомпанементе таких туфель превращаются в стильный look.

Кроссовки

Что ни говорите, а кроссовки - самая удобная обувь. В них не только практично, но и стильно выйти на люди. Такую обувь можно сочетать не только со спортивной одеждой, но и с casual стилем, либо вообще надеть кроссовки с платьем.

Ботинки

Грубоватые, практически мужские ботинки - это уже легенда, и мы благодарны гранжу за популяризацию такой обуви. Это та самая обувь, которая позволит вам выглядеть стильно в любых погодных условиях.

Высокие сапоги

Высокие сапоги должны присутствовать в обувном гардеробе каждой модницы, чтобы носить их с укороченными платьями или юбками. Они могут быть на каблуке или без, но в любом случае, эта обувь сделает твой образ особенным, а ноги - визуально стройнее.

Ботфорты

Обувь ботфорты в виде узких сапог, обтягивающие ногу, лакированные или свободные сапоги из замши, стали хитом 2018 года. Такую обувь смело надевайте с платем-свитером либо с джинсами-скинни, а также добавьте к ним меховое пальто или стильную накидку.

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