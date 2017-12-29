5 причесок звезд, которые чаще всего копируют поклонники - ФОТО

"Хочу такую прическу, как у вот этой актрисы" или "хочу выглядеть так же, как эта актриса", - что-то подобное хоть один раз, но произносили женщины, сидя в кресле у парикмахера.

Голливудские знаменитости очень часто становятся настоящими иконами, а их отличительные особенности являются элементами для подражания. И прическа в этом "копировании" занимает одно из лидирующих мест.

Редакция подготовила для вас список знаменитых красавиц, чью прическу чаще всего упоминают в салонах-красоты.

Блейк Лайвли

Стрижка актрисы подходит абсолютно всем женщинам. Длинные волосы с градуировкой уже несколько лет не выходят из моды.

Дженнифер Энистон

Прическа Дженнифер стала легендарной еще в 90-е, когда вышел сериал "Друзья", и до сих пор является самой копируемой из всех.

Эмма Уотсон

Когда актриса подстриглась коротко, это вызвало резонанс среди поклонников, но позже, они и сами стали копировать стильную прическу Эммы. Только подойдут такие короткие волосы женщинам с худым от природы лицом.

Кейт Миддлтон

Прическа "как у Кейт" - мечта не только британок, но и женщин по всему миру. Ее плюс в том, что подходит абсолютно всем.

Дакота Джонсон

Успех "50 оттенков серого" и любовь женщин к образу Анастейши Стил сделали свое дело.

ivona.bigmir.net