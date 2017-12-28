Как сделать любой образ праздничным - 6 аксессуаров, которые всегда выручат - ФОТО

Иногда нарядной нужно стать срочно и неожиданно. В такой ситуации всегда на выручку придут аксессуары. Узнай, о самых модных способах выглядеть роскошно!

Одна длинная сережка

Одна длинная и нарядная серьга смотрится куда более оригинально и ярко, нежели привычные две. Но только одно условие: она должна быть сделана из блестящего металла, украшена кристаллами или жемчужинами.

Бархатная повязка

Тюрбаны и повязки, их имитирующие, вновь в моде зимой 2018, поэтому выглядеть стильно стало еще проще. Выбирай ту, что из нарядного бархата и носи хоть со свитером, хоть с нарядным платьем в тон.

Подвеска из множества цепочек

В моду пришли подвески, состоящие из множества цепочек с лаконичными кулонами в виде геометрических фигур, луны, звезд и прочего. Изящная бижутерия будет одинаково хорошо смотреться, как на голой шее, так и поверх теплой водолазки.

Серьги из шариков

Вторые популярные после сережек с метелками этой зимой стали объемные серьги из трех шариков. Это могут быть, как обычные крупные бусины, так и сделанные из меха или текстиля.

Эффектная сумочка

Неизменная спутница любого вечернего образа - миниатюрная нарядная сумочка. В этом году рекомендуем обратить внимание на модели с яркой вышивкой, аппликаций из страз, заклепок и другого яркого декора.

Нарядная бабочка на шею

Нашейная бабочка давно стала неотъемлемой частью не только мужского, но и женского гардероба. В отличии от мужчин, женщинам не нужен особо торжественный повод для того, чтобы надеть ее. Достаточно обычной вечеринки!

edinstvennaya.ua