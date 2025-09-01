Стилист Лисовец назвал трендовые осенние наряды

Российский стилист Владислав Лисовец назвал трендовые осенние наряды в 2025 году.

Как передает Day.Az, его комментарий приводит "Газета.Ru".

По словам эксперта, в грядущем сезоне окажутся в тренде элегантные наряды, которые придут на смену образам в стиле гранж. Так, он посоветовал выбирать более приталенные предметы гардероба с большими плечами.

"В общем, главное - не перегружать образ и не делать его супероверсайз. Потому что сегодня это в прошлом - покатые, повисшие плечи, совсем грустные, унылые. Сейчас в тренде силуэт перевернутого треугольника - широкие плечи и узкая талия. Вот такой силуэт стоит брать за базу", - указал собеседник издания.