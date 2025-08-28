28 августа 2025

28 августа 2025 16:40

Ведущий «Модного приговора» назвал самую трендовую сумку осени

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал самую трендовую сумку осени.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"Не хочется лишний раз напоминать, но до осени осталось несколько дней. А какая ранняя осень без уютной замши? Идеальное приобретение - замшевая сумка - она классно будет смотреться с денимом, кожей и шерстяными пальто", - написал Рогов.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что босоножки также можно носить осенью. Эксперт посоветовал сочетать контрастную обувь с яркими колготками. 


