7 апреля 2024

7 апреля 2024 13:24

Леопардовое платье станет трендом лета 2024 года

Модные редакторы назвали трендовое платье на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В грядущем сезоне особенно актуальным вновь окажется платье с леопардовым принтом, отмечают журналисты. Очередной волне его популярности способствовали знаменитости, которые стали появляться в нем на публике. Среди продемонстрировавших указанный наряд звезд - американская манекенщица и телезвезда Кендалл Дженнер и британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли.

Отмечается, что леопардовое платье уже было трендом в 1990-х и 2000-х годах. Его носили принцесса Диана, участницы группы Spice Girls, модель Кейт Мосс и актриса Анджелина Джоли.


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