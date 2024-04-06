6 апреля 2024

6 апреля 2024 13:40

Названа необходимая модная одежда на весну

Фэшн-редакторы назвали необходимую модную одежду на весну 2024 года. Соответствующий материал публикует журнал Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Создать трендовый капсульный гардероб в текущем сезоне помогут базовые белые футболки и удобные кроссовки и кеды с универсальным дизайном, например Superga 2750 Cotu Classic. В то же время, по словам экспертов, необходимо пополнить гардероб топами в рубчик и с открытыми плечами, рубашками, свободными брюками и джинсами прямого кроя.

Кроме того, следует обратить внимание на кашемировые свитера, куртки в рабочем стиле и классические тренчи. При этом женственные образы получится составить посредством платьев с цветочным принтом, юбок из денима длины миди и макси и балеток из кожи, атласа или сетчатой ткани.

Что касается аксессуаров, в список вошли объемные сумки и солнцезащитные очки, особенно модель "авиаторы" в стиле 1970-х годов.


Просмотров: 79

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 793
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 995
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 7 091
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 441
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 7 023
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 8 027
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 511
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 637
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 7 144
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 7 114
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос