4 апреля 2024

4 апреля 2024 11:28

Стилисты назвали необходимую обувь на весну

Стилисты Холли Чейес и Анджела Фостер назвали необходимую обувь на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их мнению, в гардеробе должны присутствовать резиновые сапоги, кроссовки в стиле 2000-х годов и остроносые туфли с открытой пяткой. Кроме того, они посоветовали обратить внимание на босоножки, оформленные плоской подошвой. "Об этой трендовой обуви можно сказать так много хорошего. Они сочетают комфорт и универсальность", - пояснила Фостер.

Кроме того, эксперты предложили присмотреться к босоножкам на платформе, балеткам и лоферам. При этом особенно актуальными являются модели, украшенные текстурными элементами. "Различные виды плетений делают даже самую классическую обувь свежей и стильной. Однако апрельские ливни могут оказаться для них тяжелым испытанием", - предупредила Фостер.

В заключение собеседницы издания упомянули кроссовки, выполненные в яркой цветовой гамме. Так, самыми модными станут варианты красных и зеленых тонов, а также с эффектом металлик.


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