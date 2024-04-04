Стилисты назвали необходимую обувь на весну

Стилисты Холли Чейес и Анджела Фостер назвали необходимую обувь на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их мнению, в гардеробе должны присутствовать резиновые сапоги, кроссовки в стиле 2000-х годов и остроносые туфли с открытой пяткой. Кроме того, они посоветовали обратить внимание на босоножки, оформленные плоской подошвой. "Об этой трендовой обуви можно сказать так много хорошего. Они сочетают комфорт и универсальность", - пояснила Фостер.

Кроме того, эксперты предложили присмотреться к босоножкам на платформе, балеткам и лоферам. При этом особенно актуальными являются модели, украшенные текстурными элементами. "Различные виды плетений делают даже самую классическую обувь свежей и стильной. Однако апрельские ливни могут оказаться для них тяжелым испытанием", - предупредила Фостер.

В заключение собеседницы издания упомянули кроссовки, выполненные в яркой цветовой гамме. Так, самыми модными станут варианты красных и зеленых тонов, а также с эффектом металлик.