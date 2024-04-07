7 апреля 2024

7 апреля 2024 09:19

Стилист назвала 5 самых актуальных стрижек весны

О самых актуальных стрижках весеннего сезона "Газете.Ru" рассказала стилист, основательница салона ЛАК и партнер L'Oreal Professionnel Paris, Анастасия Кукушина, передает Day.Az.

Стилист заявила, что самая трендовая стрижка сезона - это лонг-боб, или удлиненный боб.

"От классического каре она отличается тем, что стрижется не по одной линии, а с легкой градуировкой - благодаря такой особенности можно получить одновременно и длинную челку, и объем", - пояснила Кукушина.

Обладательницам кудрявых и волнистых волос эксперт посоветовала стрижки со слоями: каскад, шегги, вулфкат. Как отметила Кукушина, они подчеркивают естественную текстуру и дарят волосам объем.  

Тем, кто готов экспериментировать и взглянуть на моду по-новому, стилист порекомендовала выбрать форму маллет.

"Сочетание укороченных прядей у лица с длинными волосами на затылке пользуется популярностью среди стильных девушек", - сказала Кукушина.

Кроме того, эксперт рассказала, что в моду возвращаются дерзкие стрижки в стиле 1990-х и 2000-х - короткие, рваные формы с прядями разной длины, которые помогут перевоплотиться в любимых киногероинь легендарной эпохи. 

Анастасия Кукушина также порекомендовала дополнить стрижку челкой - или остановиться только на ней, если вы не готовы менять образ кардинально.

"Этой весной стоит обратить внимание на укороченную французскую челку до брови - рваную, текстурную, небрежную, будто вы подстригли ее сами, стоя у зеркала в ванной. А вот длинная и подчеркнуто аккуратная челка-шторка пусть останется в прошлом", - отметила эксперт.


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