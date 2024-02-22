22 февраля 2024

22 февраля 2024 11:14

Стилист назвал одежду, которую нельзя носить после 35 лет

Стилист Аполлон Байгакофф перечислил одежду, которую лучше не носить после 35 лет. Об этом он рассказал Marie Claire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стилист призвал отказаться от чересчур провокационных нарядов, одежды в сочетании коричневый + черный, футболки с мультяшными персонажами и надписями, цветных колготок и моделей с надписями, кроп-топов, вещей в рок-стиле, моделей с анималистичными принтами или кислотных цветов и туфель-копытц. В заключение он отметил рваные джинсы.

"Они подчеркивают в вас бунтарский дух, но выглядят неуместно. Оставьте рваные джинсы и джинсовки подросткам, а себе прикупите классические джинсы, подходящие фигуре. И они не обязательно должны быть скучными. Вы можете почувствовать себя необыкновенно и притянуть все мужские взгляды, просто подобрав свой идеальный вариант", - посоветовал эксперт.


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