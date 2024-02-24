Названы популярные в 2024 году модные тренды из 50-х

Названы популярные в настоящее время модные тренды из 1950-х годов. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Grazia передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в 2024 году вновь оказались актуальны востребованные десятки лет назад брюки капри, которые в прошлом помогла популяризовать американская кинозвезда Дорис Дэй. Также в список вошли шелковые платки, ставшие акцентом многих образов британской актрисы Одри Хепберн.

Кроме того, перечень пополнили пышные юбки-солнце длины миди, наряды с цветочным принтом и жемчужные ожерелья.