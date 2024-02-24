24 февраля 2024

24 февраля 2024 11:06

Названы популярные в 2024 году модные тренды из 50-х

Названы популярные в настоящее время модные тренды из 1950-х годов. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Grazia передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в 2024 году вновь оказались актуальны востребованные десятки лет назад брюки капри, которые в прошлом помогла популяризовать американская кинозвезда Дорис Дэй. Также в список вошли шелковые платки, ставшие акцентом многих образов британской актрисы Одри Хепберн.

Кроме того, перечень пополнили пышные юбки-солнце длины миди, наряды с цветочным принтом и жемчужные ожерелья.


Просмотров: 97

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 359
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 559
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 701
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 036
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 619
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 567
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 111
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 222
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 6 674
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 6 700
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос