Street style от Дуа Липы на улицах Лондона

Британская певица косовского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа встретила маму cвоего парня Каллума Тернера в Лондоне.
Новый этап серьезности намерений пары - знакомство с родителями. Рады за Дуа!
отправить статью
16 февраля 2024 09:56
Британская певица косовского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа встретила маму cвоего парня Каллума Тернера в Лондоне.
Новый этап серьезности намерений пары - знакомство с родителями. Рады за Дуа!
Просмотров: 159
Прозрачные юбки станут трендом весны и лета
Лучшие способы «сдуться», если накануне ты съела слишком много
Женщины тяжелее мужчин переносят разрыв отношений - Ученые
Ева Лонгория посетила премию «Directors Guild Of America Awards»
Измена измене рознь, Или о собственнических настроениях в любви - РАЗМЫШЛЕНИЯ Теймура Атаева
Названы три красноречивых признака серьезного кризиса в отношениях
Названы способы быстро привести тело в форму
Косметолог перечислила способствующие появлению акне продукты