15 февраля 2024

15 февраля 2024 09:18

Названа модная замена джинсам в 2024 году

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в 2024 году. Материал приводит французская версия журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте. Отмечается, что покупатели стали чаще искать штаны данного оттенка в сети. Кроме того, различные фасоны указанного предмета гардероба стали носить многие звезды.

Так, например, шведская топ-модель Эльза Хоск сочетала его с лодочками и укороченным оверсайз-пальто молочного оттенка. В свою очередь, дочь манекенщицы Синди Кроуфорд, американская модель и актриса Кайя Гербер примерила подобные штаны с черной кожаной курткой, кедами и черно-красным пуловером. В то же время итальянская модель и блогерша Эрика Болдрин составила образ, выбрав брюки карго, белый приталенный пиджак, а также топ и остроносые туфли в тон.


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