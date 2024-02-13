13 февраля 2024

13 февраля 2024 11:12

Прозрачные юбки станут трендом весны и лета

Названа самая модная одежда на весну и лето 2024 года. Соответствующий материал приводит Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в теплый сезон в тренде окажутся микрошорты, которые были представлены на показах таких брендов, как Gucci, Chanel и Alexander McQueen. Также популярными станут белые платья из различных тканей и прозрачные юбки. Последние в том числе продемонстрировали в своих коллекциях марки Carolina Herrera, Coperni, Givenchy и Louis Vuitton.

Кроме того, в список вошли предметы гардероба с элементами в виде роз, например принтами, украшениями и аппликациями, или с формой, напоминающей цветок.


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