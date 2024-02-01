1 февраля 2024

1 февраля 2024 11:15

Перечислена самая модная обувь в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, перечислили самую трендовую обувь третьего квартала 2023 года. Соответствующий список опубликован на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно рейтингу, в мире пользуются популярностью туфли люксового бренда Miu Miu с каблуком kitten heel, а также кеды Country OG спортивной марки Adidas и кожаные лоферы итальянского модного дома Prada. Среди прочего авторы назвали модными слипперы UGG.


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