Названа самая модная обувь на весну

Стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала самую модную обувь на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в грядущем сезоне актуальными станут сапоги-трубы и белые кроссовки. Кроме того, стоит обратить внимание на обувь на платформе. По мнению эксперта, данный элемент визуально вытягивает силуэт и стройнит.

Среди прочего, популярными окажутся модели необычных форм и с декором в виде перьев и бахромы, а также в пляжном стиле. Последние для городских условий представлены в виде сандалий на пробковой подошве и вьетнамок. Хохлова призывает не бояться сочетать их с классическими брючными костюмами.