Селебрити на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус".
На фото: Тейлор Свифт, Марго Робби, Дуа Липа, Селена Гомес, Натали Портман, Дженнифер Энистон.
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15 января 2024 10:13
Селебрити на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус".
На фото: Тейлор Свифт, Марго Робби, Дуа Липа, Селена Гомес, Натали Портман, Дженнифер Энистон.
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