15 января 2024

15 января 2024 10:13

Селебрити на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус"

Селебрити на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус".

На фото: Тейлор Свифт, Марго Робби, Дуа Липа, Селена Гомес, Натали Портман, Дженнифер Энистон.

@celebrinews


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