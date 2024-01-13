Перечислены главные тренды 2024 года

Журналисты Business Insider совместно со стилистами перечислили главные тренды 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперты отметили одежду из переработанных и органических материалов, а также из текстурированных тканей, например, жаккардовых и твида. Вдобавок специалисты обратили внимание на стиль унисекс. "Ожидается, что унисекс-силуэты будут занимать видное место как в высокой моде, так и в повседневных образах", - рассказал персональный стилист Патрик Кенгер.

Кроме того, в моде будут преобладать монохромные образы, вещи цвета металлик и стиль в одежде gorpcore ("горпкор"). "Этот стиль сочетает в себе одежду для активного отдыха и спорта с повседневной", - объяснила стилистка Алекса Ривера.

Среди прочего, актуальными окажутся яркие цвета, элегантные вещи без логотипов марок и наряды в стиле преппи и ретро. В то же время, по их словам, популярными станут прозрачные ткани, объемная верхняя одежда и массивные украшения. "Пусть вся ваша одежда в образе будет простой, а аксессуары - яркими и привлекающими внимание", - заключила дизайнер Дезери Келли.