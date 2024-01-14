14 января 2024

14 января 2024 14:00

Стилистка посоветовала избавиться от одной вещи в гардеробе

Стилистка Кристина (фамилия не уточняется) посоветовала избавиться от одной вещи в гардеробе. На соответствующее видео в TikTok обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистка призвала отказаться от одежды, оформленной стразами и искусственным жемчугом. По ее словам, подобные изделия выглядят дешево и за ними трудно ухаживать. "Я предлагаю носить данные элементы на обуви и других аксессуарах", - отметила она.

Видео модного эксперта набрало более 2,4 миллиона просмотров. Многие зрители разделились во мнениях по поводу рекомендации Кристины. "Я люблю жемчуг, хотя он зачастую выглядит дешево", "Они выглядят мило, но в стиральной машине не продержатся и дня", "Правда! Не стоят они того", "На самом деле это отличный вариант, если вы хотите украсить свой повседневный наряд", "Нет, спасибо, мне слишком нравятся мои рубашки с жемчугом", "Все зависит от стиля", - высказывались они.


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