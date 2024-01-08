50-летняя Хайди Клум пришла на премию в платье с разрезом до бедра

Супермодель Хайди Клум стала гостьей ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус - 2024". Как передает Day.Az, об этом сообщает Elle.

50-летняя модель пришла на премию в красном платье-бюстье с пышной юбкой и разрезом до середины бедра. Образ дополнили лодочки с острым мысом и массивные кольца с бриллиантами. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

В августе Хайди Клум отпраздновала четырехлетнюю годовщину свадьбы с Томом Каулитцом. Пара отдыхала в Италии, на Капри, где они поженились в 2019 году. Модель показала, как вместе с мужем отдыхает на яхте. Звезда позировала в пестром купальнике.