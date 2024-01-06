6 января 2024

6 января 2024 11:29

Как выбрать наряд на Новый год?

Историк моды Александр Васильев порекомендовал встретить Новый год в одежде из тканей, которые способны отражать свет.

По словам эксперта, Новый год является одним из самых больших и важных праздников для жителей страны. Данный праздник ассоциируется у людей с новыми встречами и реализацией новых проектов, уточнил он.

"Для того, чтобы Новый год встретить хорошо, я всем рекомендую, особенно дамам, носить ткани с отражающим свет эффектом: парчу, люрекс, блестки, бисер", - подчеркнул Васильев.

В то же время историк моды обратил внимание на необходимость выбирать такие наряды, которые подходят человеку по тону. Как сказал эксперт, далеко не всем людям идет одежда любых цветов.

Он пояснил, что многое зависит от цвета глаз и волос. В частности, как сказал эксперт, голубоглазым блондинкам и блондинам стоит отказаться от нарядов красного цвета и отдать предпочтение одежде "зеленоватых" и "синеватых" оттенков.

"Карие глаза требуют разных цветов", - добавил специалист.

Более того, Васильев посоветовал женщинам не носить облегающие платья в новогоднюю ночь. Он пояснил, что в праздники люди проводят очень много времени за столом и угощаются множеством блюд. В такой ситуации есть риск "пополнеть просто от ужина", и тогда облегающая одежда перестанет "интересно" смотреться на фигуре.

В конце историк моды рекомендовал россиянам обратить внимание на секонд-хенд, если не удалось найти хороший наряд в личном гардеробе или подобрать что-то в магазине. Как он сказал, сейчас в мире наблюдается усталость от того количества новой одежды, которое поступает на рынок.

Gazeta.ru


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