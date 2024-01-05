5 января 2024

5 января 2024 11:25

Что делать с новогодней одеждой после праздников: 4 правила, которые помогут окупить обновки

Каждый год мы с друзьями ходим в магазины и скупаем новогодние коллекции. Это у нас такая традиция. А потом, где-то в конце января эти самые покупки мы перекладываем на верхние полки шкафа, вздыхая о том, что больше их не выгуляем. Или все-таки...

Год новый - дилеммы старые: в чем встречать, что покупать - да так, чтобы трендовые трофеи не пылились в дальнем ящике после каникул... Много вопросов и мало ответов!

Хотя, если быть честными, то вторую жизнь новогодних коллекций мы обсуждаем каждый декабрь. Стилисты подсказывают, какие look'и можно собрать с брюками в пайетках, блестящими пиджаками и платьями-комбинациями. Эксперты рассказывают, как можно перешить новогодние обновки - тоже, кстати, вариант.

Но в этот раз было решено собрать все эти советы в более-менее единую и достаточно простую схему. Мы с креативной командой GJ выделили 4 правила, которые помогут приручить любую вечернюю или просто "сложную" одежду в обычные дни.

Спойлер: при рациональном подходе к составлению гардероба праздник может быть хоть каждый день!

Правило одного акцента

Попробуй выстраивать образы вокруг одной акцентной детали, сочетая ее с лаконичной базой. Например, миксовать усыпанный пайетками топ с широкими джинсами с высокой линией талии, а мерцающую юбку - с однотонным кроп-топом, объемным пиджаком и сапогами-трубами. Этот трюк определенно стоит сохранить для будущих выходов в театр, ужинов с подругами и свиданий.

Ничего лишнего

Проведи ревизию гардероба - вероятно, в нем уже есть все необходимое. Затем составь список покупок: аксессуаров, которые превратят повседневный образ в праздничный. Например, миксу классических брюк и топа без бретелей не помешают высокие театральные перчатки, а любимой атласной комбинации - бодичейн и микросумка затейливой формы.

Внимание к текстурам

Если трудно решиться на пайетки и перья - присмотрись к тканям с более сдержанными, но при этом эффектными текстурами. Классика жанра - шелк и бархат, а для смелых - играющий со светом серебристый металлик. Даже самые броские диско-брюки можно использовать не только на вечеринках, достаточно добавить объемную рубашку навыпуск или однотонный лонгслив, "плечистый" пиджак.

Детализируй

Все просто: если расширить арсенал аксессуаров, то даже образ с джинсами и белой футболкой изменит настроение. Установка года - сиять! Повторяй как мантру и дополняй повседневные сочетания стейтмент-серьгами до плеч, носи чокеры с кристаллами и массивные кольца.

"Обрамляя" образы бижутерией, смело пользуйся принципом многослойности и не стесняйся миксовать стили - например, чинные жемчужные браслеты с забавными "детскими" кольцами. И любая, даже самая "сложная" вещица, тебе поддастся!

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