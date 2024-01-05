Что делать с новогодней одеждой после праздников: 4 правила, которые помогут окупить обновки

Каждый год мы с друзьями ходим в магазины и скупаем новогодние коллекции. Это у нас такая традиция. А потом, где-то в конце января эти самые покупки мы перекладываем на верхние полки шкафа, вздыхая о том, что больше их не выгуляем. Или все-таки...

Год новый - дилеммы старые: в чем встречать, что покупать - да так, чтобы трендовые трофеи не пылились в дальнем ящике после каникул... Много вопросов и мало ответов!