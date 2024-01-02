2 января 2024

2 января 2024 09:37

Названа общая стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2023 году

Журналисты подсчитали стоимость новой одежды, в которой принцесса Уэльская Кэтрин появлялась на публике в 2023 году. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

В 2023 году стоимость всех новых нарядов принцессы Уэльской составила £162 тысячи (около 18 миллионов рублей). Эксперты также подчеркнули, что бюджет на гардероб снизился на £18 тысяч (около 2 миллионов рублей) по сравнению с прошлым годом.

Самым дорогим нарядом Кейт Миддлтон стал образ, в котором она посетила коронацию короля Карла III, - платье бренда Alexander McQueen за £3000 (346 тысяч рублей). Среди любимых брендов они отметили Hobbs, Zara и LK Bennett.

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили свою ежегодную рождественскую открытку. 2023 год был знаменательным для Уильяма и Кейт, поскольку пара еще больше утвердилась в своих высоких королевских ролях принца и принцессы Уэльских. Ключевое место Уильяма в линии наследования было подчеркнуто в день коронации короля Карла III, когда он преклонил колени перед отцом, чтобы отдать дань уважения после коронации.


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