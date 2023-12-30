Cамые модные сочетания с джинсами

Стилистка Анастасия Хохлова перечислила россиянкам самые модные сочетания с джинсами. Соответствующий материал публикует Woman's Day, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь в список стильных образов специалистка внесла минималистичные прямые модели джинсов с кружевной блузкой или свободным свитшотом. Помимо этого, широкие брюки эксперт посоветовала комбинировать с укороченным верхом, пиджаком актуального кроя и элегантными каблуками.

Кроме того, актуальные джинсы клеш, по словам Хохловой, будут удачно смотреться с короткой футболкой и удлиненным кардиганом. При этом джинсы с заниженной талией лучше надеть с кроп-топами и боди, декорированными вырезами и кружевами, уточнила стилистка.

В заключение собеседница издания подчеркнула, что популярные джинсы карго можно носить с укороченными толстовками и яркими кроссовками для создания расслабленных образов. "Другой вариант аутфита - с кожанкой и топом, чтобы выглядеть более дерзко и ярко. В 2024 году карго может стать одеждой, которую можно носить почти в любых сочетаниях разных стилей", - заключила она.