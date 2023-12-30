Названы худшие наряды звезд 2023 года

Издание WWD составило антирейтинг звездных нарядов 2023 года. Список они опубликовали на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению журналистов, худшие образы на красной дорожке продемонстрировали Дуэйн Джонсон в атласном розовом жакете, Джаред Лето в костюме кота, Флоренс Пью в пышном платье с разрезом, Хайди Клум в серебряном мини и Doja Cat в красных стразах на лице. В рейтинг лучших они включили Марго Робби в черном платье, Bad Bunny в белом костюме, Бейонсе в прозрачном комбинезоне и Зендаю в розовом платье-бюстье.

Джареда Лето уже критиковали за выход в юбке и прозрачном топе на Неделе моды в Париже. Музыканту сделали укладку с крупными локонами и макияж с угольно-черной подводкой. Однако поклонники не оценили образ Лето и раскритиковали в комментариях в социальных сетях.