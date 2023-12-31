31 декабря 2023

31 декабря 2023 09:09

Стилистка перечислила неподходящую женщинам зрелого возраста одежду

Стилист Анна Скороходова перечислила неподходящую женщинам зрелого возраста одежду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующий комментарий публикует портал "А теперь внимание!".

В первую очередь специалистка призвала женщин старше 50 лет отказаться от романтичных образов, состоящих из обтягивающих мини-платьев с открытыми руками или высоких каблуков. "Вместо них лучше выбрать вещи длины миди. Они сделают фигуру куда более опрятной", - заявила она.

Помимо этого, Скороходова посоветовала избегать бесформенных вещей, таких как платья-балахоны или юбки в пол, которые способны сделать внешний вид неряшливым. "Куда более удачным выбором могут стать вещи со строгими линиями и четкими формами. Они помогут скрыть недостатки фигуры, а также сделают образ органичным", - объяснила эксперт.

В то же время, по словам собеседницы издания, джинсы дамам зрелого возраста носить можно. "Достаточно выбрать прямые либо расклешенные варианты. Сверху можно надеть блузу. Такой образ будет смотреться стильно и органично", - заключила она.


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