Названа нелепая в сочетании с пуховиком одежда

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам одежду, которая в сочетании с пуховиком выглядит нелепо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует Woman's Day.

По словам эксперта, с коктейльными или вечерними платьями и боди в качестве верхней одежды лучше надеть пальто. Кроме того, специалист призвал не носить пуховик с длинными топами из трикотажа. Он пояснил, данные изделия нарушают гармонию образа, когда ткань нижнего слоя одежды длиннее верхнего.

Кроме того, в список также вошли легинсы и узкие джинсы. "О пропорциях не стоит забывать даже зимой, когда практичность выходит на первый план. Резкий контраст в силуэте сделает из вас ходячий чапа-чупс", - предупредил Маер.

В заключение собеседник издания посоветовал отказаться от кедов на низкой подошве. Вместо них Маер порекомендовал выбрать массивные кроссовки или короткие угги.