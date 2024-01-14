14 января 2024

14 января 2024 09:10

Врач посоветовала один продукт для здоровья волос и ногтей

Здоровье волос, ногтей и кожи можно улучшить, если включить в рацион полезные для них продукты, рассказала гастроэнтеролог Татьяна Немальцева. Как передает Day.Az, в комментарии для "Мосленты" врач посоветовала есть рыбу.

Немальцева заверила, что богатые белком, бета-каротином, витаминами С и Е продукты положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. В этот список врач включила рыбу, овощи, фрукты и орехи.

Также она порекомендовала для здоровья кожи использовать увлажняющие кремы и кремы с защитой от ультрафиолета. Для волос хорошо подойдут мягкие шампуни и кондиционеры, благодаря им можно избежать пересушивания волос, добавила специалистка.

За ногтями необходимо ухаживать с помощью питательных масел. А вся уходовая косметика должна содержать натуральные компоненты.

Кроме того, Немальцева призвала находить время для достаточного отдыха и занятий спортом. Врач подчеркнула, что без этого невозможно оставаться здоровым.


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