Burberry выпустил шапку-ушанку в форме утки за бешеную сумму

Бренд Burberry выпустил шапку-ушанку в виде утки. Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Instagram компании.

Шапка-ушанка с желтым клювом и красными лапами представлена в зимней коллекции бренда. Стоимость изделия почти достигает полумиллиона рублей - 414 714 рублей (7652,92 АЗН).

В июле британский бренд JW Anderson выпустил клатч в виде лягушки. Реалистичный аксессуар, напечатанный на 3D-принтере, продается за $990 на официальном сайте бренда. Дизайнер Джонатан Андерсон впервые представил его во время Недели моды в Милане в январе этого года в рамках коллекции FW'23.