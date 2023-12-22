22 декабря 2023

22 декабря 2023 09:30

Стилистка перечислила самую модную обувь на зиму

Стилист Татьяна Филатова перечислила самую модную обувь на зиму. Соответствующий материал публикует портал "А теперь внимание!".

В первую очередь, по словам специалистки, в моду вновь вошли угги. Однако она уточнила, что текущей зимой популярны будут укороченные модели, пары на толстой подошве или на высокой платформе. "Ну и конечно, эта обувь прекрасно подходит для уютных расслабленных образов с пуховиками и даже шубами, если вы любите модные эксперименты", - уточнила эксперт.

Помимо этого, Филатова посоветовала носить сапоги-трубы высотой до колена из замши коричневой, шоколадной или рыжей расцветки. Она подчеркнула, что данная модель обуви удачно сочетается с юбками и платьями, особенно трикотажными.

"Весьма провокационный, но стильный вариант обуви на зиму - ботфорты. Эта обувь идеально дополняет дерзкие образы с мини-юбками, но важно держать баланс, чтобы образ не стал вульгарным. В аутфитах с юбками-макси ботфорты же, наоборот, создают легкий намек на игривость, особенно если на таких изделиях есть разрезы", - заявила собеседница издания.

В заключение стилистка отметила актуальность челси и ботинок со шнуровкой и на массивной подошве.

Lenta.ru


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