Перечислены самые спорные модные тренды 2024 года

Модные редакторы перечислили самые спорные тренды, которые обретут актуальность в 2024 году. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению авторов, споры вызовут футболки-поло, которые станут популярны благодаря стилю tenniscore (тренд на теннисную униформу). В частности, свои вариации упомянутых вещей представили дизайнеры брендов Miu Miu, Calvin Klein и Ralph Lauren на прошедших показах коллекций весна-лето 2024.

Кроме того, в список попали короткие брюки-капри, продажи которых выросли на 22 процента, согласно анализу аналитиков Afterpay. Спорными эксперты также называли юбки и платья фасона "пеплум" с пышной оборкой на уровне талии.

"Тренды на юбки-сетки и юбки с бахромой однозначно вызовут резонанс у публики из-за своей экстравагантности", - добавили в заключение журналисты портала.