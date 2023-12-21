Стилисты дали советы для ленивых

Стилисты Елизавета Косич, Хейли Риццо и Анжела Фостер дали советы для ленивых. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалисты посоветовали выбрать для своего гардероба одну цветовую гамму. "Одеться с головы до пят в однотонную одежду - это легко. Кроме того, такой стиль демонстрирует спокойствие и уверенность в себе", - пояснила Косич и предложила в подобных образах использовать яркие аксессуары в виде шарфов или ювелирных украшений.

Кроме того, эксперты рекомендовали при покупке всегда обращать внимание на качественные изделия. Вдобавок они призвали иметь в гардеробе универсальные вещи, в частности платья на запахе или комбинезоны.

Также собеседницы издания объяснили необходимость хранить вещи в шкафу готовыми комплектами, а также создать свой фирменный образ. "Выберите что-то основное в вашем образе: яркие носки, помаду или шляпу. Со временем вы станете узнаваемым по этим деталям. Отличный способ сформировать индивидуальный имидж", - заключила Косич.