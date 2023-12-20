Новая фотосессия от Джей Ло

Одна из самых успешных голливудских актрис латиноамериканского происхождения, всемирно известная певица, владелица бренда модной одежды Дженнифер Лопес поделилась новыми фотографиями в пикантном красном платье.
отправить статью
20 декабря 2023 11:41
Одна из самых успешных голливудских актрис латиноамериканского происхождения, всемирно известная певица, владелица бренда модной одежды Дженнифер Лопес поделилась новыми фотографиями в пикантном красном платье.
Просмотров: 171
Названы вредные для мозга ежедневные привычки
Как есть больше белка: простые советы, которые помогут сделать питание полноценным, а тело — подтянутым
Названа замена вечно модному черному платью
Cпособы сохранить прическу под шапкой зимой
Женщинам раскрыли главные признаки зависимости от мужчин
Кашемировый блонд: этот «дорогой» оттенок волос покорил всех модниц в этом сезоне
5 лайфхаков для тех, кто хочет найти самый модный и качественный свитер
Раскрыт верный признак скорого распада брака