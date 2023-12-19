Платье принцессы Дианы продали на аукционе за рекордный миллион долларов

Платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе Julien's Auctions за рекордную в истории торгов сумму. Об этом сообщает The Standard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета, в котором мать принцев Уильяма и Гарри появлялась на публике два раза. В первый раз она надела его во время тура в Италии в 1985 году, а затем на концерт симфонического оркестра в Ванкувере в 1986 году.

Первоначально платье оценивали в 100 тысяч долларов, однако в конечном итоге на аукционе его продали в 11 раз дороже - за 1,1 миллиона. Имя покупателя лота не раскрывается. Помимо упомянутого платья на торгах были куплены и другие вещи из гардероба принцессы Дианы.