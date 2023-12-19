19 декабря 2023

19 декабря 2023 09:17

Платье принцессы Дианы продали на аукционе за рекордный миллион долларов

Платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе Julien's Auctions за рекордную в истории торгов сумму. Об этом сообщает The Standard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета, в котором мать принцев Уильяма и Гарри появлялась на публике два раза. В первый раз она надела его во время тура в Италии в 1985 году, а затем на концерт симфонического оркестра в Ванкувере в 1986 году.

Первоначально платье оценивали в 100 тысяч долларов, однако в конечном итоге на аукционе его продали в 11 раз дороже - за 1,1 миллиона. Имя покупателя лота не раскрывается. Помимо упомянутого платья на торгах были куплены и другие вещи из гардероба принцессы Дианы.


Просмотров: 85

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 09:20

  • 1 715
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 880
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 090
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 6 390
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 025
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 914
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 6 501
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 5 605
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 6 061
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 6 057
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос