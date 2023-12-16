Названа замена вечно модному черному платью

Журналисты Teen Vogue назвали замену маленькому черному платью, которое десятилетиями не выходит из моды. Материал опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выяснилось, что знаменитости массово принялись выходить в свет в платьях красного цвета разных фасонов и длины. Среди звезд, последовавших тренду, оказались актрисы, певицы, блогерши и другие именитые инфлюэнсеры. Кроме того, ярко-красные платья появились в ассортименте множества мировых брендов. Например, звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини пришла на пресс-конференцию в кастомном платье модного дома Balmain с аппликацией в виде цветка, а поп-исполнительница Оливия Родриго посетила вечеринку iHeartRadio в платье марки Versace с блестящими пайетками. Найти платья аналогичного цвета можно и в линейках Zara, Asos, House of CB и других.