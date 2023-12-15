Стилистка назвала пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско назвала пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива. Соответствующий материал публикует Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка обратила внимание на бархатное платье любой длины с открытой спиной или различными декоративными элементами в виде вырезов и драпировок. Помимо этого, по словам эксперта, для мероприятия идеально подойдет костюм в пижамном стиле. "Они обычно сделаны из атласной ткани, рубашка оверсайз плюс брюки", - уточнила она.

Стилистка также предложила рассмотреть блестящее платье из ткани с пайетками. "Оно может быть макси в пол с разрезом спереди, а также миди или мини", - рассказала Плиско. Вдобавок она посоветовала примерить жакет или смокинг в комбинации с кружевной юбкой или брюками.

"Пятое - юбка с пайетками. Она может быть макси или мини. Идеально будет в комбинации с лонгсливом или с белой рубашкой", - подытожила собеседница издания.

Lenta.ru