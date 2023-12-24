24 декабря 2023

24 декабря 2023 09:09

Стилист перечислил главные модные тренды зимы

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил главные модные тренды зимы. Как передает Day.Az, его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам специалиста, в грядущем сезоне популярными окажутся короткие и длинные шубы из искусственного меха. Также в числе популярных он назвал одежду из кожи и пальто из грубой шерсти, в том числе варианты в цветную клетку, полоску и с принтом.

"Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик. Очень много кожи в тренде: утепленные кожаные плащи, кожаные куртки, дубленки, стиль на стыке 1980-90-х", - уточнил эксперт. В то же время он указал, что актуальность утрачивают большие пуховики и дутые крутки, поскольку лидировать начинают более элегантные предметы гардероба.


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