Королева Рождества Мэрайя Кэри в свежем номере журнала People.

"‎Волшебный рождественский выпуск Мэрайи Кэри" вышел в свет, и это всё, о чем вы мечтали. Несмотря на пандемию коронавируса и, мягко говоря, не лучший год нашей жизни, Кэри удалось создать особенное шоу, наполненное эльфами, блестками, монограммами, звёздными гостями и талантливыми детьми.

Премьера "Волшебного рождественского выпуска Мэрайи Кэри" с впечатляющим списком гостей состоялась. Исполнительница бессмертного рождественского стандарта "All I Want For Christmas Is You" пригласила принять участие в шоу таких суперзвезд, как Ариана Гранде, Дженнифер Хадсон, Тиффани Хаддиш, Билли Эйхнер, Снуп Догг, Джермейн Дюпри, Мисти Коупленд и юная Микал-Мишель Харрис. В шоу, в котором Мэрайя сыграла роль лучшей подруги Санты, которой поручено спасти положение и "устроить праздник, чтобы развеселить весь мир", также появились "близнецы" Кэри марокканка и мисс Монро. Кажется, у Мэрайи всё получилось!

Певица впервые появляется в своей роскошной квартире в Нью-Йорке, где над камином висят носки для подарков, а огромная рождественская ёлка практически касается потолка. Одетая в расшитую блестками красную вязаную пижаму, Кэри предлагает юной "Мими" повесить на дереве золотой орнамент в виде бабочки с монограммой, но той слишком грустно, чтобы сделать это. Что же делать, если вы Мэрайя Кэри, а дети рядом приуныли? Конечно, петь, как умеет только она!



Кэри поёт "Поездку на санях", а затем получает звонок на искрящийся блестками iPhone, спрятанный в поддельной коробке шоколадных конфет. Угадайте, кто звонит? Эльф Санты номер один в исполнении Билли Эйхнера, который сообщает певице, что она должна добраться до Северного полюса, чтобы устроить представление, потому что весь мир расстроен тем, каким был этот год. Кэри запрыгивает в свои сани (красный кабриолет с лыжами вместо колёс), поёт по дороге, а по прибытии её встречают танцевальной вечеринкой.



Как только гостью разместят, ей поручают той же ночью устроить концерт, чтобы подбодрить весь мир. Кэри дает эльфийке Санты своего водителя и четыре ветряных машин с целым ведром блесток. После чего, одетая в платье с золотыми блестками - куда уж без них, снова поет. Затем Мэрайя, вместо того, чтобы отдыхать в своём гостиничном номере, пробирается на фабрику игрушек, устраивая "предварительный показ, чтобы развлечь производителей игрушек". Дженнифер Хадсон и Ариана Гранде выступают в качестве её бэк-вокалисток, а Снуп, одетый как Санта, и Джермейн Дюпри присоединяются к ним. Балерина Мисти Коупленд играет фею сахарной сливы (отличное имя для праздников, надо запомнить), после чего Кэри теряется в лесу. В своих поисках верного пути она натыкается на госпел-хор и рояль, исполняя "О, святая ночь". А, что ещё делать в зимнем лесу с настолько великолепным хором?



Неожиданно Мэрайя просыпается дома, думая, что это был всего лишь сон, но Билли Эйхнер снова появляется в её гостиной, чтобы сообщить ей, что ей на самом деле пора ехать на шоу. Затем она одевается в лучшее из платьев и поет "Joy To the World", в то время как дети и другие танцуют вокруг неё. После того, как Хаддиш вызывает певицу на бис, Кэри появляется в красном бархатном мини-платье с изображением щелкунчика, чтобы спеть вечную "All I Want for Christmas" и это действительно впечатляет. Песня действительно стала настоящим праздничным стандартом и даже впервые возглавила чарты в прошлом году, спустя 25 лет после её выпуска.

