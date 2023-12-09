9 декабря 2023

9 декабря 2023 11:30

В США заявили о потере интереса к люксовым швейцарским часам

Крупнейший за всю историю бум швейцарских часов класса люкс подходит к концу. Об этом пишет Bloomberg.

В течение трех лет, с начала пандемии коронавируса, к этой отрасли наблюдался высокий всплеск интереса, как можно больше людей захотели надеть на запястья роскошные механические наручные часы от знаковых швейцарских брендов (Audemars Piguet, Patek Philippe, Rolex). Так, в 2022 году экспорт швейцарских люксовых часов побил рекорды - их было продано почти на 25 млрд франков ($28,5 млрд).

Однако ряд трудностей, например, более высокие процентные ставки и неустойчивый экономический рост прекратили ажиотаж к такой роскоши.

Спад в сфере часового бизнеса стал очевидным в ноябре, когда владелец Cartier Richemont сообщил о результатах за полугодие. Они показали снижение продаж часов на 3% и на 17% в Северной и Южной Америке.

Экспорт швейцарских часов сократился в июле впервые за более чем два года, а средний рост в последние месяцы значительно отстал от темпов первого полугодия. Стоимость подержанных часов также падает, это наблюдается уже более года, рассказал Bloomberg.

Bloomberg


Просмотров: 184

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 09:20

  • 1 641
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 801
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 009
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 6 311
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 948
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 831
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 6 423
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 5 517
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 968
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 987
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос