Какая одежда визуально старит женщин старше 40?

Основательница бренда одежды для высоких Every Person Марина Мешкова назвала россиянкам старше 40 лет визуально старящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, в список попали норковые шапки, укороченные пуховики, а также приталенный свитер с крупной вязкой. По мнению эксперта, последний предмет гардероба может подчеркнуть недостатки фигуры. В связи с этим Мешкова посоветовала присмотреться к вариантам оверсайз, свободного кроя и изготовленных из кашемира.

Кроме того, в перечне оказались облегающие пуховики, приталенные дубленки и трикотажные платья до колена. В первом случае лучше сделать выбор в пользу свободных удлиненных курток, а во втором - моделям прямого кроя, прикрывающим бедра. Что касается третьего изделия, то рекомендуется обратить внимание на однотонное платье-свитер чуть ниже колена, сделанный из шерсти, кашемира или плотного трикотажа.

В заключение собеседница издания упомянула сапоги-чулки на шпильке, поскольку они смотрятся на зрелых женщинах вульгарно и дешево. Их стоит заменить ботинками на грубой подошве челси, жокейскими сапогами на плоском ходу или казаками с небольшим каблуком.

marieclaire.ru