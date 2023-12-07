Бренд Jacquemus впервые открыл бутики в горах

Дизайнер Симон Порт Жакмюс анонсировал новый проект в горах. Снимками он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зимой бренд Jacquemus решил открыть дизайнерские бутики в горах. Известно, что там будут зоны для отдыха, брендированные горнолыжные спуски и панорамный отель. Локация пока неизвестна, но большая часть подписчиков утверждает, что это Куршевель.

Бренд Jacquemus регулярно устраивает необычные рекламные кампании с участием звезд. Летом Jacquemus открыл свой первый пляж в Сен-Тропе. На его территории расположились полосатые желтые лежаки, зонты и декоративные доски для серфинга. В бутике представлены одежда и аксессуары из новой коллекции бренда.