7 декабря 2023

7 декабря 2023 13:20

Бренд Jacquemus впервые открыл бутики в горах

Дизайнер Симон Порт Жакмюс анонсировал новый проект в горах. Снимками он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зимой бренд Jacquemus решил открыть дизайнерские бутики в горах. Известно, что там будут зоны для отдыха, брендированные горнолыжные спуски и панорамный отель. Локация пока неизвестна, но большая часть подписчиков утверждает, что это Куршевель.

Бренд Jacquemus регулярно устраивает необычные рекламные кампании с участием звезд. Летом Jacquemus открыл свой первый пляж в Сен-Тропе. На его территории расположились полосатые желтые лежаки, зонты и декоративные доски для серфинга. В бутике представлены одежда и аксессуары из новой коллекции бренда.


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