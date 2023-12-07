Стилистки назвали самые лучшие наряды для вечеринки

Стилистки Элизабет Косич и Шана Драугелис назвали самые лучшие наряды для вечеринки. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению экспертов, на праздничные мероприятия можно надеть свитер и пиджак в красных тонах, а также шелковую пижаму. "Шелковые пижамные комплекты - это очень стильно и удивительно универсально. Каждая женщина должна иметь такой комплект в своем гардеробе, чтобы создать неожиданный, но стильный и неповторимый образ", - рассказала Косич.

Кроме того, специалистки обратили внимание на образы, состоящие полностью из вещей белого цвета, красное платье длины мини и одежду с праздничными декоративными элементами. К последним собеседницы издания отнесли кружево, бархат и пайетки.

В заключение стилистки выделили платья-комбинации, которые можно сочетать с белой базовой футболкой, кружевным боди с длинными рукавами и черной водолазкой. "Под такое платье подойдет любая обувь: от модных туфель на каблуке до кроссовок, от высоких сапог до ботинок Dr. Martens", - отметила Драугелис.