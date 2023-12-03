10 причин, почему тебе постоянно нечего надеть: решаем проблему раз и навсегда

До состояния, в котором хочется сжечь всю свою одежду, мы доводим себя сами, причем делаем это поступательно и планомерно. 10 причин, почему тебе всегда "нечего надеть", ищи в нашей статье!

Ты постоянно покупаешь одни и те же вещи

Даже если черные skinny - это единственные джинсы, которые сидят на тебе идеально, это совсем не повод забить ими все шкафы. В том, чтобы дублировать понравившиеся вещи, нет ничего плохого, но важно не переборщить - двух пар пресловутых черных skinny тебе будет более чем достаточно. Вместо того, чтобы покупать третью, лучше примерь пару актуальных моделей, например, "бойфренды" или mom jeans.

Ты поддаешься внезапным порывам "выйти из зоны комфорта"

И в результате решаешь радикально "добавить цвета" спонтанной покупкой ярко-салатового бандажного мини-платья или босоножек на "стриптизерских" платформах. Если ты хочешь изменить свой стиль, попробуй делать это не так резко - например, если ты не вылезаешь из брюк и джинсов, купи одну красивую юбку твоего любимого цвета, в которой действительно будешь чувствовать себя более-менее комфортно.

Ты не задумываешься, с чем будешь носить купленную вещь

Вау, какой крутой кроп-топ со стразами, куплю-ка я его, а дома решу, с чем и куда носить! Такое случается с тобой часто? Подобная стратегия приводит к лишним тратам и переполненному ненужным хламом гардеробу. Не забывай - решать, с чем ты будешь носить новую вещь, нужно еще в магазине, до покупки.

Ты по-прежнему надеешься влезть в джинсы из 9-го класса

Девятый класс был пятнадцать лет назад, но ты по-прежнему хранишь джинсы, которые помогли тебе разбить немало сердец одноклассников. Несмотря на то что не можешь влезть в них уже десять лет из этих самых пятнадцати. Поверь, если из субтильного тощего подростка ты выросла в красотку с подтянутой фигурой "песочные часы", то лучше выбросить эти джинсы, а не пытаться в них втиснуться каждые выходные и рефлексировать из-за очередной неудачи.

Ты не заполняешь "дыры" в базовом гардеробе