10 причин, почему тебе постоянно нечего надеть: решаем проблему раз и навсегда

Сегодня утром ты устроила третью за неделю истерику на тему "нечего носить"? Давай разберемся, как мы дошли до жизни такой.
До состояния, в котором хочется сжечь всю свою одежду, мы доводим себя сами, причем делаем это поступательно и планомерно. 10 причин, почему тебе всегда "нечего надеть", ищи в нашей статье!
Ты постоянно покупаешь одни и те же вещи
Даже если черные skinny - это единственные джинсы, которые сидят на тебе идеально, это совсем не повод забить ими все шкафы. В том, чтобы дублировать понравившиеся вещи, нет ничего плохого, но важно не переборщить - двух пар пресловутых черных skinny тебе будет более чем достаточно. Вместо того, чтобы покупать третью, лучше примерь пару актуальных моделей, например, "бойфренды" или mom jeans.
Ты поддаешься внезапным порывам "выйти из зоны комфорта"
И в результате решаешь радикально "добавить цвета" спонтанной покупкой ярко-салатового бандажного мини-платья или босоножек на "стриптизерских" платформах. Если ты хочешь изменить свой стиль, попробуй делать это не так резко - например, если ты не вылезаешь из брюк и джинсов, купи одну красивую юбку твоего любимого цвета, в которой действительно будешь чувствовать себя более-менее комфортно.
Ты не задумываешься, с чем будешь носить купленную вещь
Вау, какой крутой кроп-топ со стразами, куплю-ка я его, а дома решу, с чем и куда носить! Такое случается с тобой часто? Подобная стратегия приводит к лишним тратам и переполненному ненужным хламом гардеробу. Не забывай - решать, с чем ты будешь носить новую вещь, нужно еще в магазине, до покупки.
Ты по-прежнему надеешься влезть в джинсы из 9-го класса
Девятый класс был пятнадцать лет назад, но ты по-прежнему хранишь джинсы, которые помогли тебе разбить немало сердец одноклассников. Несмотря на то что не можешь влезть в них уже десять лет из этих самых пятнадцати. Поверь, если из субтильного тощего подростка ты выросла в красотку с подтянутой фигурой "песочные часы", то лучше выбросить эти джинсы, а не пытаться в них втиснуться каждые выходные и рефлексировать из-за очередной неудачи.
Ты не заполняешь "дыры" в базовом гардеробе
Базовый гардероб нужен всем, мы не устанем это повторять хотя бы потому, что это так и есть! Представь, что ты строишь дом, где "база" - это фундамент, а трендовые покупки - стены, крыша и т. д. Согласись, стены на голой земле будут выглядеть странно, и такой дом не будет ни красивым, ни комфортным. Также и с одеждой - миксуй тренды с "базой", и ты забудешь о проблемах со стилем.
Ты покупаешь только "модные" вещи
Невозможно построить адекватный гардероб только из модных вещей. Почему? Да потому, что тренды меняются каждый сезон как минимум на половину, а как максимум - на 3/4. Поэтому, если ты не жена нефтяного магната и не можешь позволить себе полностью обновлять гардероб каждый сезон, займись своим базовым гардеробом и раз в сезон покупай пару актуальных вещей - этого будет достаточно для модного образа.
Ты скупаешь все подряд на распродажах
Распродажи - очень опасная вещь. Стоит нам, девушкам, увидеть красную табличку SALE с заветными "50-60-70%" рядом, как мозг отключается, дыхание перехватывает, а рука сама собой тянется к кошельку. Стоп! Куча дешевых тряпок, купленных лишь потому, что они дешевые, пролежит в твоем шкафу следующие десять лет, и ни в одном из них ты не согласишься даже просто вынести мусор под покровом ночи.
Ты не разбираешь свой гардероб
Постоянный бардак в шкафу - одна из основных причин того, что твои утренние сборы могут растягиваться до бесконечности. Если ты разберешь и структурируешь гардероб, то сможешь одеваться по утрам намного быстрее и наконец перестанешь опаздывать.
Ты не учитываешь особенности своей фигуры
Точнее, может быть, и учитываешь, но не совсем верно это делаешь. Перестань пытаться типировать себя в соответствии с распространенной яблочно-прямоугольно-грушевой теорией. Просто внимательнее изучай то, как сидит на тебе вещь, прежде чем купить ее, и не забывай о возможности возврата - это опция существует как раз с целью помочь тебе определиться и спокойно принять решение дома.
Ты покупаешь вещи "на будущее"
"Когда-нибудь я похудею и надену эти джинсы, которые сейчас мне маловаты", "Когда-нибудь ко мне прискачет-таки принц на белом коне - вот тогда-то я надену это платье-торт!" - все эти мантры никак не оправдывают покупку джинсов на размер меньше или платья, больше подходящего для съемок в диснеевских фильмах про принцесс. Ты вряд ли когда-либо наденешь эти вещи, поэтому потрать деньги на то, что сможешь носить не через пять лет, а уже сейчас (максимум - в следующем сезоне).