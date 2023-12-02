Модная в начале 2010-х годов зимняя обувь вновь стала трендом

Стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова 1 декабря рассказала "Известиям", какую обувь выбрать на зиму, передает Day.Az.

"Выбирая зимнюю обувь, мы в первую очередь стремимся к комфорту и теплу. Но это не значит, что она не может быть модной и стильной. Не важно, ищете ли вы удобную пару на каждый день или обувь для особых случаев - для любой задачи можно подобрать комфортные, уместные и стильные модели", - заявила специалист.

Так, основные тренды зимней обуви-2023/24 - укороченные угги, комбинированные материалы, стиль милитари, акцентная фурнитура (пряжки, заклепки, декор), массивная подошва, геометричный мыс (острый, квадратный или трапециевидный).

"Если это повседневный образ и нужна максимально удобная пара обуви, то стоит присмотреться к главному обувному тренду этой зимы - укороченным уггам. Они могут быть бежевыми, коричневыми, черными, в оттенках серого или оливкового, с декором и без. Главные акценты - современный укороченный фасон и массивная платформа. Носить такие угги можно с теплыми леггинсами и высокими гольфами, с широкими брюками или джинсами. Добавьте объемный пуховик - и ультрамодный повседневный образ готов", - сказала Хохлова.

Другой актуальный вариант на каждый день - дутые ботинки, или просто дутики. В них тепло и уютно, а еще они подходят для снега и слякоти: ноги в них не промокнут и не замерзнут. В тренде эффект металлик, поэтому выбирайте дутики серебристого, золотого или другого металлического оттенка, советует эксперт.

"Комбинированные материалы тоже в моде в этом сезоне. Для создания стильного аутфита можно присмотреться к комбинированным валенкам и ботинкам: низ у них сделан из непромокаемого литого материала, а верх - из замши или текстиля, который по фактуре напоминает стеганый пуховик. Сочетайте их с облегающими брюками, легинсами и объемным верхом", - отметила она.

По словам стилиста, ботинки челси остаются в топе модных фасонов, однако этой зимой они претерпели изменения и тоже получили комбинированную фактуру в виде прорезиненного низа. Носить их можно с широкими брюками, укороченными джинсами, платьями и юбками.

"По-прежнему в моде ботинки в стиле милитари - высокие, со шнуровкой и брутальной подошвой. На зиму выбирайте утепленные варианты с мехом внутри. А лучший стильный "мэтч" будет с брюками и джинсами карго - в этом сезоне они в топе трендовых моделей", - добавила собеседница издания.

Для создания элегантного образа обратите внимание на сапоги-трубы длиной чуть ниже колена. Их отличительная деталь - голенище прямого кроя и лаконичный дизайн. Носите их с платьями или леггинсами в сочетании с объемным свитером или рубашкой. Еще один трендовый вариант для комбинации с платьем и пальто - акцентные ботфорты на каблуках с острым мысом яркого цвета или змеиным принтом, заключила Хохлова.